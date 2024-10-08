Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor
İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor
Rektörlük, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı
Rektörlük, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indiriminin yeniden tartışılması lazım
Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indiriminin yeniden tartışılması lazım
OSB'ler demir yollarıyla limanlara bağlanacak
OSB'ler demir yollarıyla limanlara bağlanacak
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Bakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler
Bakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler
Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak
Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak
1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı
1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı
'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'
'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'
EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek
EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek
Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi
Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Recai Kutan hayatını kaybetti
Recai Kutan hayatını kaybetti
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Otomotiv ihracatında rekor
Otomotiv ihracatında rekor
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da pazartesi trafiği
İstanbul'da pazartesi trafiği
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
KOBİ'de 'takip' büyüyor
KOBİ'de 'takip' büyüyor
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin yarın (9 Ekim) yapılacağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 08:46, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 08:57
Yazdır
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak

Bakanlıktan Lübnan'daki vatandaşların tahliyesine yönelik yapılan açıklamada Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin yarın (9 Ekim) yapılacağı belirterek şöyle denildi:

"Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber