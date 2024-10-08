KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, her yıl öğrencilere eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için verilen burs ve krediler başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuru ekranı.

2024 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite eğitim döneminin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl da ekim ayında başlayan burs başvurularının bu yıl hangi ayda, ayın kaçında başlayacağı sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında KYK burs başvuruları başlayacak. Peki, 2024 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Bakan Bak'ın duyurusu şu şekilde;

Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkanlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz