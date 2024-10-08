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Mühendislik Tamamlama Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2024-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 10:09, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:09
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Mühendislik Tamamlama Yerleştirme sonuçları açıklandı

26 Eylül-1 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2024-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 10-16 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları

2024-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

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