Dolar 34,28 seviyesinden işlem görüyor

Bankanın faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 102,4 seviyesinde bulunuyor.

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