İstanbul Adliyesi Başsavcısını karşıladı

GÖREVİNE BAŞLADI İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i karşılanmasına Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri Ercan Devrim, Hacı Hasan Bölükbaşı, Güngör Karakoç, Bülent Başar, Mehmet Ali Kurt, Abdullah Akın Çiçek, Gökhan Şen, Abdurrahman Üşenmez ve Orhan Aydın katıldı. Çok sayıda hakim ve savcılarda karşılama törenindeydi. Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Akın Gürlek'e çiçek taktimindi bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek dün HSK'ya veda etti. Akın Gürlek bugün İstanbul Adliye'sindeki Başsavcılık görevine başladı.

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