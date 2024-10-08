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384 mevcutlu denizcilik lisesinin 4 kız öğrencisi

Türkiye'nin en büyük denizcilik liselerinden biri olan Samsun Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi'nde 380 erkek öğrencinin arasında okuyan 4 kız öğrenci dikkat çekiyor. Gelecekte kaptanlık ve deniz subaylığı gibi meslekleri yapmak isteyen kız öğrenciler, sayılarının artmasını istiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 11:38, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:15
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi'nde 380 erkek, 4 de kız öğrenci eğitim görüyor. Her birinin farklı hayalleri olan Sümeyra Gümüş, Asiye Çelik, Ecem Naz Demirağ ve Gökçen Engin isimli 4 kız öğrenci, kadınların da denizcilik alanında çalışabileceğini söyledi. Mezunların işsiz kalma oranının çok düşük olduğu okulda öğrenciler gemi motorları, teknolojik simülatörler ve uzman öğretmen kadrosu ile eğitim görmeye devam ediyor. Her geçen yıl ilginin arttığı liseden mezun olan öğrenciler üniversiteye gitmeden de gemilerde çalışabiliyor.

"Aslanın dişisi de aslandır"

Denizcilik Lisesi öğrencisi Sümeyra Gümüş, "Denizlere olan ilgi ve merakımdan dolayı bu okulu tercih ettim. Denizlerde özgürlüğü hissetmeyi seviyorum. Denizler benim için geleceğimi etkileyen güzel bir yaşam biçimidir. Kadınların yapamayacağı hiçbir işin olmayacağını düşünüyorum. Bu okula gelmeden önce ben de çok büyük bir stres içindeydim. Aklıma, erkeklerin arasında yapabilecek miyim, erkeklerin çok olduğu bir okulda diğer kızlarla anlaşabilir miyim gibi düşünceler geldi.

Kadının denizde, havada, karada çok büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Erkekler yapıyorsa biz de yapabiliriz. Aslanın dişisi de aslandır. Gelecekte deniz subaylığını düşünüyorum ama yat kaptanlığı da olabilir" dedi.

"Sayımız artmalı"

Okulun 12. sınıf öğrencisi Asiye Çelik, "Okulumuzda 4 tane kız öğrenci var. Sayımız gerçekten çok az. Kadın istihdamına değer verdiğim için sayımızın biraz daha artmasını istiyorum. Bu mesleği kadınlar da yapabilir. Gemiye biniyorsun, geziyorsun, işini yapıyorsun. Çok güzel bir meslek. İleride ben kurvaziyer kaptanı olmak istiyordum fakat bu değişti. Şu anda gümrükte, acente veya deniz polisliği düşünüyorum" diye konuştu.

"Mezun olur olmaz, diplomasını alır almaz işleri hazır"

Lise hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ali Kazak, "Lisemiz denizcilik ve gemi yapım alanlarında faaliyet gösteren önemli bir okul. Samsun'da bir tane var. Denizcilik alanında özellikle istihdamı çok iyi olan bir okul. Kız öğrencilerimizin az da olsa bulunduğu bir okul. Daha fazla kız öğrencimizin bu okuldan yararlanmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra üniversite eğitimi almadan bile uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmalardan iş imkanları gayet iyi. Üniversite okurlarsa çok daha iyi imkanlarda çalışabiliyorlar. Mezun olur olmaz, diplomasını alır almaz işleri hazır. Ücretleri de Türkiye şartlarında gayet iyi. Dolarla ücret alıyorlar. Birkaç bin dolar ile başlıyorlar. Biz de onlar adına mutluyuz" şeklinde konuştu.

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