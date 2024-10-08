İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
TBMM Başkanı Kurtulmuş; "(İsrail'in saldırıları) Bölgedeki bu ateşin söndürülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 15:24, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz
"(İsrail'in saldırıları) Bölgedeki bu ateşin söndürülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz."