Yurt dışına kaçırılmak istenen 1,2 ton kum midyesine el konuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeden çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı kum midyesi (akivades) ve yabancı plakalı araca el konulduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 15:43, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:45
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
524 bin 960 lira ceza kesildi
Yasa dışı yollardan Türkiye'den çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı akivadese ve yabancı plakalı bir araca el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "Bulgar uyruklu bir kişiye de 524 bin 960 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.