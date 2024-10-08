Artvin'i sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Öte yandan Hopa-Artvin kara yolu da Sugören kavşağı mevkisinde kayan kaya ve toprak kütlesi nedeniyle kapandı.

Orta Hopa Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, bir apartmanın otoparkındaki 6 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi.

Yağışın etkisiyle ilçe merkezindeki su kanalları ve rögarların tıkanması üzerine cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde aralıklı etkili olan sağanak sonucu bazı iş yerlerini su bastı, farklı noktalarda heyelanlar yaşandı.

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