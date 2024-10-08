Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 18:48, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini, bu kapsamda iş birliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü de tebrik etti.