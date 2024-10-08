Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl içerisinde gerçekleştireceği toplantı takvimini paylaşmıştı. Takvime göre, Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayı toplantısını 17 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirecek.

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da kamuoyu ile paylaşılıyor.

SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINDI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.