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Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik yürütülen soruşturmada 2 çocuğun Emniyet tarafından muhafaza altına alındığını açıkladı. Yerlikaya, "Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 19:36, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 19:36
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Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik yürütülen soruşturmada 2 çocuğun Emniyet tarafından muhafaza altına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır.

''Arda Bateman''olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır.

İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız.

Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir.

Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur!

İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız!"

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