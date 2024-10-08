Erdoğan, İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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