Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mehtap Ö. (34) idaresindeki 34 KSB 072 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında, Ömer B. (67) yönetimindeki 71 ES 250 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Ömer B, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.