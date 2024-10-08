Sakarya'da iki suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte faaliyet gösteren iki suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Operasyonda suç örgütlerinin elebaşılığını yapan S.D. ve İ.A'nın da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirildi.