Samsun'da 3 bin litre etil alkol ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan A.R.Ö., E.E. ve Ş.B. işlemleri için emniyete götürüldü.

Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tırlarda yaptıkları aramada, 3 bin litre etil alkol ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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