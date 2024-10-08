Merih Demiral'ın heykelinin önünde eşi fotoğraf çektirdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2 Temmuz'da, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Merih Demiral, gol sonrası 'Bozkurt' işareti ile tribünleri selamladı. UEFA, siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente Merih Demiral'ın heykelini dikeceğini açıkladı. Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykeli, 4 Ekim'de Karaçayır Mahallesi'ndeki yeni bir kavşağa dikildi.

Milli oyuncunun eşi Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte Bolu'ya geldi. Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte eşinin bozkurt işareti yapan heykelinin önünde özçekim yaptı. Heidi Demiral, eşinin heykeli önünde çektiği fotoğrafını daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.