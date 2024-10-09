HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Vergi diliminde düzenleme talebi
Vergi diliminde düzenleme talebi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi
Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!
'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'
'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Erdoğan: Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır
Erdoğan: Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır
İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
İŞKUR, 1 milyon 80 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
İŞKUR, 1 milyon 80 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
SGK verilerine göre en çok kazandıran meslekler
SGK verilerine göre en çok kazandıran meslekler
Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu raporunu açıkladı
Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu raporunu açıkladı
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL
Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor
İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor
Rektörlük, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı
Rektörlük, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indiriminin yeniden tartışılması lazım
Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indiriminin yeniden tartışılması lazım
OSB'ler demir yollarıyla limanlara bağlanacak
OSB'ler demir yollarıyla limanlara bağlanacak
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 00:05, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 00:08
Yazdır
HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 08. i 0.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

Karar Tarihi ve Numarası: 08.10.2024 - 1328

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber