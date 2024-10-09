HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 08. i 0.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

Karar Tarihi ve Numarası: 08.10.2024 - 1328

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları