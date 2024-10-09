Ülke Geneli Yapılacak Ortak Sınav tarihleri açıklandı.

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi günü,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü,

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