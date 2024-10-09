Ülke geneli yapılacak ortak sınav tarihleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir." hükmü kapsamında ülke geneli yapılacak ortak sınav tarihleri açıklandı.
Ülke Geneli Yapılacak Ortak Sınav tarihleri açıklandı.
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI;
6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü,
6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe günü,
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü,
10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe günü,
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI;
7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü,
7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü,
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI;
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi günü,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı günü,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe günü,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma günü,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi günü,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı günü yapılacak.
Ahmet KANDEMİR