Gaziantep'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 07:25, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 06:42
Muhammet Hanil idaresindeki 27 MC 4746 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolunda refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobildeki 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.