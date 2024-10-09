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Discord'a erişim engeli getirildi!

ABD merkezli bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu olan Discord'a erişim engeli getirildi. Türkiye'de de çok fazla kullanıcısı bulunan, son dönemde 19 yaşındaki Semih Çelik'in iki genç kızı vahşice katletmesinin ardından çocuklara yönelik tehdit, şantaj ve pedofili gibi iddialarıyla gündeme gelen Discord'a yönelik erişim engeli kararı Bilgi Teknoloji Kurumu'nun internet sitesinde yer aldı. Erişim engeli kararı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 07:45, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 06:44
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Discord'a erişim engeli getirildi!

Adalet Bakan Yılmaz Tunç'ın bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmalar başlatıldığını duyurmasından kısa bir süre sonra Discord'a erişim engeli getirildi.

Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan online iletişim araçlarından biri olan Discord, 19 yaşında Semih Çelik'in 4 Ekim'de Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) vahşice katlemesinin ardından gündem yaratmıştı.

Discord'da açılan pek çok grupta kadın cinayeti faillerinin övüldüğü, kadına yönelik şiddetin ve kendine zarar verme eylemlerinin teşvik edildiği görülmümüştü.

Özel bilgileri paylaşma şantajıyla reşit olmayan genç kızların istenmeyen davranışlara zorlandığı görüntüler infial yarattı.

Bu gelişmelerin ardından Discord'un kapatılması yolunda çağrılar yapıldı.

Konuya ilişkin ilk açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan gelmişti. Uraloğlu, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da dün gece saatlerinde yaptığı bir açıklamada, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmalar başlatıldığını duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Ankara 1. Sul Hakimliği, Discord'a erişim engeli getirdi. Karar Bilgi Teknoljileri Kurulu'nın (BTK) internet sitesinde yayınlandı.

Bakan Tunç: Yeterli şüphe bulunuyor

Adalet Bakanı Tunç, Discord adlı uygulamada "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğuna dair yeterli şüphenin bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini ifade etti.

Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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