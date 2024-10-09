Dolar günü düşüşle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 17:35, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,2730
|34,2740
|34,2390
|34,2400
|Avro
|37,6520
|37,6530
|37,5340
|37,5350
|Sterlin
|44,9030
|44,9140
|44,7580
|44,7700
|İsviçre frangı
|39,9970
|40,0050
|39,8590
|39,8680
|ANKARA
|ABD doları
|34,2430
|34,3230
|34,2090
|34,2890
|Avro
|37,6120
|37,6920
|37,4940
|37,5740
|Sterlin
|44,8430
|45,0530
|44,6980
|44,9080