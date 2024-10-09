Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,2730 34,2740 34,2390 34,2400 Avro 37,6520 37,6530 37,5340 37,5350 Sterlin 44,9030 44,9140 44,7580 44,7700 İsviçre frangı 39,9970 40,0050 39,8590 39,8680 ANKARA ABD doları 34,2430 34,3230 34,2090 34,2890 Avro 37,6120 37,6920 37,4940 37,5740 Sterlin 44,8430 45,0530 44,6980 44,9080