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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 9.132,30 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 18:31, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 18:32
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,84 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ediyor.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı tutanakları, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getiren analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapıp yapamayacağına yönelik sinyaller verebileceğini kaydederek, gevşeme sürecine giren Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin beklentilerin de değişebileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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