THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!

Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir" paylaşımında bulundu.

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