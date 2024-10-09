UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, Türk hakemlere görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Kadir Sağlam, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek olan ve Romanya, Almanya, İspanya ile Norveç'in katılacağı UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 1. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görev yapacak." denildi.

Zorbay Küçük için şu ifadelere yer verildi:

FIFA kokartlı hakemimiz Zorbay Küçük, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek olan ve Arnavutluk, Hırvatistan, Hollanda ile Faroe Adaları'nın katılacağı UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 3. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak görev yapacak" ifadelerine yer verdi.