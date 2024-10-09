Ankara Gar katliamı için anıt yapıldı, aileler boykot etti

10 Ekim Ankara Gar katliamının 9'uncu yılında, katliamı temsil eden bir heykel yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere pek çok CHP'li milletvekili ve yönetici açılışa katıldı.

10 EKİM DERNEĞİ AÇILIŞI BOYKOT ETTİ

Katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerinin kurduğu 10 Ekim Barış ve Demokrasi Derneği ise açılışa katılmama kararı aldı.

Dernek açıklamasında, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP Ankara İl Örgütü'nün, açılışa saatler kala derneğimizi, 10 Ekim Ailemizi ve bizimle birlikte dokuz yıldır mücadele eden emek ve demokrasi güçlerini yok sayarak, günlerdir emek vererek hazırladığımız programımızı iptal ettiğini ve kendi programının uygulanarak bizim misafir olarak açılışa davet ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Yapılan bu dayatmayı kabul etmiyoruz ve 9 Ekim'de gerçekleşecek açılışa katılmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HEYKELTRAŞ YURDANUR DA KATILMADI

Derneğin kararının ardından anıtın heykeltraşı Metin Yurdanur da "10 Ekim ailelerinin razı olmadığı bir ortamda olmam mümkün değil" diyerek açılışa katılmama kararı aldı.

ANIT NEDEN GECİKTİ?

Anıtın teröre karşı duruşlarının ve barış arayışlarının güçlü bir ifadesi olduğunu belirten Yavaş, anıtın yapılış sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Göreve gelmemizin ardından kıymetli ailelerimiz taleplerini iletti. Bu süreçte anıt için çeşitli yarışmalar yapıldı. Bazı yasal nedenler nedeniyle süreç uzadı. TMMOB bir yarışma açtı, birinci olan eseri bize gönderdi ancak buranın alt geçit olması sebebiyle bu proje uygulanamadı. Daha sonra burada hayatını kaybeden her bir insan için bir ağaç dikilmesi önerildi. Ancak o da Emniyet ve garın önünü kapatacağı gerekçesiyle reddedildi. Bu nedenle gecikme oldu."