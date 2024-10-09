Ankara Gar katliamı için anıt yapıldı, aileler boykot etti

Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
'Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz'
'Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz'
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkına yönelik çalışma sürüyor
2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkına yönelik çalışma sürüyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyor
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
TCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti
TCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Discord'a erişim engeli getirildi!
Discord'a erişim engeli getirildi!
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Vergi diliminde düzenleme talebi
Vergi diliminde düzenleme talebi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ankara Gar katliamı için anıt yapıldı, aileler boykot etti

10 Ekim Ankara Gar katliamında yaşamını yitirenler için katliamın gerçekleştiği noktada anıt açıldı. Aileler ve heykeltraş CHP'ye tepki göstererek açılışa katılmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 13:40, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 13:45
Yazdır
Ankara Gar katliamı için anıt yapıldı, aileler boykot etti

10 Ekim Ankara Gar katliamının 9'uncu yılında, katliamı temsil eden bir heykel yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere pek çok CHP'li milletvekili ve yönetici açılışa katıldı.

10 EKİM DERNEĞİ AÇILIŞI BOYKOT ETTİ

Katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerinin kurduğu 10 Ekim Barış ve Demokrasi Derneği ise açılışa katılmama kararı aldı.

Dernek açıklamasında, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP Ankara İl Örgütü'nün, açılışa saatler kala derneğimizi, 10 Ekim Ailemizi ve bizimle birlikte dokuz yıldır mücadele eden emek ve demokrasi güçlerini yok sayarak, günlerdir emek vererek hazırladığımız programımızı iptal ettiğini ve kendi programının uygulanarak bizim misafir olarak açılışa davet ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Yapılan bu dayatmayı kabul etmiyoruz ve 9 Ekim'de gerçekleşecek açılışa katılmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HEYKELTRAŞ YURDANUR DA KATILMADI

Derneğin kararının ardından anıtın heykeltraşı Metin Yurdanur da "10 Ekim ailelerinin razı olmadığı bir ortamda olmam mümkün değil" diyerek açılışa katılmama kararı aldı.

ANIT NEDEN GECİKTİ?

Anıtın teröre karşı duruşlarının ve barış arayışlarının güçlü bir ifadesi olduğunu belirten Yavaş, anıtın yapılış sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Göreve gelmemizin ardından kıymetli ailelerimiz taleplerini iletti. Bu süreçte anıt için çeşitli yarışmalar yapıldı. Bazı yasal nedenler nedeniyle süreç uzadı. TMMOB bir yarışma açtı, birinci olan eseri bize gönderdi ancak buranın alt geçit olması sebebiyle bu proje uygulanamadı. Daha sonra burada hayatını kaybeden her bir insan için bir ağaç dikilmesi önerildi. Ancak o da Emniyet ve garın önünü kapatacağı gerekçesiyle reddedildi. Bu nedenle gecikme oldu."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber