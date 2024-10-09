Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı

Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın yükleri Beyrut Limanı'na indirildi.

TCG Bayraktar'a, tahliye için hazırlanmasından sonra çoğu Türk vatandaşı olan siviller, bavul kontrolünün ardından alınmaya başlandı.

Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınanları karşıladı.

Yardımların indirilme işlemi tamamlanan TCG Sancaktar'a da hazırlıkların ardından siviller bindirilecek.

İki gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye hareket edecek.

- Tahliye gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik edecek

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek.

Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak.

Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşları da bu gemilere alınarak tahliye edilecek.

- Lübnan'dan 2006 yılında da tahliye gerçekleştirilmişti

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.