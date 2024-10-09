Kobani olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli serbest

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şubeleri ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Karayazı, Karaçoban, Tekman ve Hınıs ilçelerinde sokak eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine, kamu kurumlarına yönelik taşlı ve molotoflu saldırıda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Erzurum, İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 25 zanlı, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıkta, 23'ü ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.