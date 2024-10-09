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Engelli çocuğa cinsel istismar iddiasında öğretmene 30 yıl hapis

İzmir'de otizmli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çarptırıldığı 30 yıl hapis cezasına ilişkin karar Yargıtay tarafından bozulan öğretmene 30 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 16:35, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:13
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Engelli çocuğa cinsel istismar iddiasında öğretmene 30 yıl hapis

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık U.E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, taraf avukatları katıldı.

İzleyicinin alınmadığı duruşmada karar açıklanmadan önce izleyicilerin mahkeme salonuna girmesine izin verildi.

Kararını açıklayan mahkeme, U.E'ye "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

İzmir'de 2018'de bir derneğe ait eğitim merkezinde 13 yaşındaki otizmli A.İ.T'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen müzik öğretmeni U.E. çocuğun ailesinin şikayetiyle tutuklanıp hakkında dava açılmıştı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince bir süre önce karara bağlanan davada, sanık U.E'ye "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan verilen 20 yıl hapis cezası sanığın öğretmen olması nedeniyle 30 yıla çıkarılmıştı.

Temyiz başvurusu üzerine karar Yargıtay tarafından esastan bozulmuştu.

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