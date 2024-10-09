Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 16:45, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:46
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.