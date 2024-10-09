İsrail, Gazze'de hastane bahçesindeki çadırları vurdu: 16 ölü

Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Motorine 77 kuruş zam geldi
Motorine 77 kuruş zam geldi
Türk öğrenciler eğitim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor?
Türk öğrenciler eğitim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor?
AK Parti'li Yazıcı: İlk 4 maddeyle hiçbir problemimiz yoktur
AK Parti'li Yazıcı: İlk 4 maddeyle hiçbir problemimiz yoktur
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
'Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz'
'Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz'
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkına yönelik çalışma sürüyor
2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkına yönelik çalışma sürüyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyor
TCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti
TCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Discord'a erişim engeli getirildi!
Discord'a erişim engeli getirildi!
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail, Gazze'de hastane bahçesindeki çadırları vurdu: 16 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de hastane bahçesinde yerinden edilenlere ait çadırları bombalaması sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 17:45, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:45
Yazdır
İsrail, Gazze'de hastane bahçesindeki çadırları vurdu: 16 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 369. günde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan El-Yaman El-Said Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları vurdu. Yerel kaynaklar, 16 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Tıbbi kaynaklar, Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren 50'si Kuzey Gazze'de olmak üzere 64 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ise İsrail'in Kuzey Gazze'de özellikle Cibaliye Mülteci Kampında 5 gündür sivillere yönelik saldırıları sonucu 125 can kaybının yaşadığını açıkladı. Onlarca cansız bedenin de sokaklarda olduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber