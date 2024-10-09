Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası

İlçenin en eski okulları arasında yer alan Şehit Öğretmen Ethem Yaşar İlkokulunda özel eğitim sınıfında eğitim gören bazı çocukların gün içerisinde uyur halde görülmesi üzerine bazı veliler durumu okul yönetimine bildirirken, bir öğrencinin sınıfta görevli öğretmenlerden birisinin kendilerine içeriği bilinmeyen bir hap içirdiğini söylediği öne sürüldü.

Yaşanan durum sonrası sınıfta eğitim gören 9 öğrenci velisinden 3'ü cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunurken iddiaların odağındaki öğretmenin ilçe emniyet müdürlüğünde ifade verdiği öğrenildi.

Öte yandan şikayetlerin ardından adli makamlarca çocukların kan örneklerinin alındığı, Adli Tıp Kurumundan iddiaya konu ilaç etken maddesi alınan kan numunelerinde araştırılacağı bilgisine ulaşıldı.

Öğrencilere verilen hapların içeriği araştırılırken, soruşturmanın adli ve idari olarak devam ettiği kaydedildi.