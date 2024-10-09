Kayseri'deki trafik kazasında biri öğretmen 2 kişi öldü

Kazada ölen Hasan Kale ile yaralı öğretmenlerin merkez Kocasinan ilçesine bağlı kırsal Mahzemin Mahallesi'nde bir okulda çalıştıkları öğrenildi.

Yaralılardan Yahya Karaca da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan öğretmenler O.M, C.Y. ve Ö.Ç. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, hafif ticari araçta bulunan ve öğretmen olduğu öğrenilen Hasan Kale'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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