Avukata haciz esnasında saldırıya 4 tutuklama
Tokat'ın Erbaa ilçesinde haciz için gittiği iş yerinde avukatı darbettikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 20:47, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 20:54
İstanbul Barosuna kayıtlı avukat T.S.A, haciz işlemi için Erbaa ilçesindeki bir iş yerine gitti.
İş yerindeki A.A, B.A, K.A.A. ve Ş.T, avukat T.S.A'yı görevini yapmasını engelleyerek darbetti.
Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, A.A, B.A, K.A.A. ve Ş.T'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.