Düzce'de üzerine beton pompası devrilen işçi öldü
Düzce'de beton pompasının devrilmesi sonucu yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 22:33, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 22:34
Fatih Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında temel atma işlemi sırasında beton pompası aracının bulunduğu alanda göçme meydana geldi.
Pompayı kullanan işçi Şerif Arkan, yan yatan aracın hortum kısmının altında kalarak yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Arkan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.