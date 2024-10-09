Pençe-Kilit bölgesinde şehit düşen asker törenle memleketine uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Elazığ'a gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 22:47, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 22:51
Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan Piyade Er Sefer Alan için 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.
Okunan duanın ardından şehidin naaşı, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit Alan'ın cenazesi hava yoluyla memleketi Elazığ'a uğurlandı. Törene, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.