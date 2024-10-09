Pençe-Kilit bölgesinde şehit düşen asker törenle memleketine uğurlandı

Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan Piyade Er Sefer Alan için 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

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