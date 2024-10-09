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Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 22:58, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 23:51
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Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Enes Yiğit Toraman (29), Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne bindi. Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen V.A. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Toraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi başka bir özel halk otobüsünde yakaladı.

Öte yandan bıçaklı saldırı otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde durakta otobüse binen kişinin arkaya doğru ilerleyip Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar ve otobüsteki yolcuların araçta yaşadığı panik yer alıyor.

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