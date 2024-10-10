10 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namazgah Camisi'nin açılışına iştirak edecek.

(Tiran)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek, Çanakkale Belediyesi ziyareti ve Halk Buluşması programına iştirak edecek.

(Çanakkale/16.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mudanya Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ile Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Bursa/10.30/14.00/15.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pre-COP29 etkinliğine katılacak.

(Bakü)

3- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ateş Serbest Tatbikatı-2024'e iştirak edecek.

(Ankara)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00/12.30)

5- TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi, inşaat maliyet endeksi ve iş gücü istatistikleri ile 2023 dönemine ait gelir dağılımı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, 6 müsabakayla tamamlanacak.

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile oynanacak maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Samsun/18.00)

3- Karadağ Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki ile bir oyuncusu, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile karşılaşacakları müsabaka öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, konuk ekip son idmanını da burada yapacak.

(Samsun/19.00/19.30)

4- 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig üçüncü maçında Portekiz ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

5- THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki İstanbul derbisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında; E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Macaristan'ın Sopron Basket takımını ağırlayacak, K Grubu'nda ise Beşiktaş, İtalya'nın GEAS Basket takımına konuk olacak.

(Muğla/19.00/Castellana/21.30)

7- Türkiye Cimnastik Federasyonu 6. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu yapılacak.

(Ankara/10.00)