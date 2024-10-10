Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 165

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak adli tıp grup başkanlıkları ile grup başkanlıklarına bağlı adli tıp şube müdürlükleri kurulabilir. Adli tıp grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha çok adli tıp ihtisas dairesi bulunur."

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "adli tıpla" ibaresi "adli tıp ve adli bilimlerle" şeklinde ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) Adli tıp ve adli bilimler alanlarında kongre, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, eğitim programlan uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıp ve adli bilimlerle ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak."

"d) Görev alanına giren konularda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak."

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Adli Tıp Kımımunun teşkilat yapısı

MADDE 4- (1) Adli Tıp Kurumu;

a) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

b) Adli Tıp Başkanlar Kurulu,

c) Adli tıp üst kurulları, ç) Adli tıp ihtisas kurulları, d) Adli tıp ihtisas daireleri,

e) Adli tıp grup başkanlıkları,

f) Adli tıp şube müdürlüklerinden,

oluşur."

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hizmetin gerektirdiği ve yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden" ibaresi "hizmet birimlerinden" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"Başkan yardımcılarının görev süresi dört yıldır. Görev süresi sona eren başkan yardımcısı, yerine yeni atama veya görevlendirme yapılıncaya kadar görevine devam eder."

"(2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığının hizmet birimleri şunlardır:

a) Personel Daire Başkanlığı.

b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

c) Bilgi İşlem ve İstatistik Daire Başkanlığı.

ç) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı.

d) Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı.

e) Hukuk Müşavirliği.

(3) Hizmet birimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başkanının" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Başkanın belirleyeceği başkan yardımcısının" ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "Dördüncü ve Altıncı" ibaresi "Dördüncü, Altıncı ve Onuncu" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Üçüncü ve Beşinci" ibaresi "Üçüncü, Beşinci, Dokuzuncu ve Onbirinci" şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sekiz" ibaresi "onbir" şeklinde, "iki üye" ibaresi "üç üye" şeklinde, "uzmanlarından oluşur" ibaresi "uzmanı üyelerden oluşur" şeklinde ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan "üç" ibaresi "dört" şeklinde değiştirilmiş, (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine sırasıyla aşağıdaki alt bentler eklenmiş, aym fıkraya aşağıdaki bentler ve cümle eklenmiş ve aym maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"11) Göz Hastalıkları,

12) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

13) Radyoloji,"

"9) Gıda Mühendisliği,

10) Tıbbi Biyoloji,"

"7) Çocuk Nörolojisi için bir,"

"17) Acil Tıp,

18) Nöroloji,

19) Radyoloji,

20) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,"

4T0) Radyoloji,

11) Çocuk Cerrahisi,

12) Göğüs Hastalıktan,

13) Aile Hekimliği,"

"ğ) Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu birer;

1) Ortopedi ve Travmatoloji,

2) Nöroloji,

3) İç Hastalıktan,

4) Göğüs Hastalıkları,

5) Göz Hastalıkları,

6) Kulak Burun Boğaz Hastalıktan,

7) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

8) Radyoloji,

h) Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu;

1) Ruh Sağlığı ve Hastalıklan için dört,

2) Nöroloji için bir,

ı) Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu birer;

1) İç Hastalıktan,

2) Genel Cerrahi,

3) Nöroloji,

4) Kardiyoloji,

5) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,"

"Kurul başkanlıklarına ve üyeliklerine atanmak için en az tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgesi ya da alanında doktora derecesi almış olmak şarttır."

"(2) Adli tıp ihtisas kurulu başkan ve üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi sona eren ihtisas kurulu başkan ve üyeleri, yerlerine yeni atama veya görevlendirme yapılıncaya kadar görevine devam eder."

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin başlığı "Adli tıp ihtisas daireleri" şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Adli tıp ihtisas daireleri şunlardır:

a) Morg İhtisas Dairesi.

b) Gözlem İhtisas Dairesi.

c) Kimya İhtisas Dairesi.

ç) Biyoloji İhtisas Dairesi.

d) Fizik İhtisas Dairesi.

e) Trafik İhtisas Dairesi.

f) Adli Bilişim İhtisas Dairesi."

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin başlığı "Adli tıp grup başkanlıkları" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Adli Tıp Kurumu" ibaresi "adli tıp" şeklinde, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "Adli Tıp Kurumu" ibareleri "Adli tıp" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin başlığı ile birinci, ikinci ve mevcut üçüncü fıkralarında yer alan "Adli Tıp Kurumu" ibareleri ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Adli Tıp Kurumu" ibareleri "Adli tıp" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(3) İstanbul'da bulunan adli tıp şube müdürlükleri, iş durumu ve coğrafi konumlan dikkate alınarak doğrudan Kurum merkezine bağlanabilir."

MADDE 10- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "idari ve adli tıpla" ibaresi "idari, adli tıp ve adli bilimlerle" şeklinde ve (e) bendinde yer alan "daire başkanları dışındaki görevliler ile şube müdürü ve uzmanların" ibaresi "ihtisas dairesi başkanları dışındaki görevlilerin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, (b) bendinde yer alan "daire" ibaresi "ihtisas dairesi" şeklinde değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan "adli tıp" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve adli bilimler" ibaresi eklenmiştir.

"a) İhtisas kurulları ve ihtisas dairelerinin kendi aralarında veya ihtisas kurulları ile ihtisas daireleri arasında ortaya çıkan iş bölümü ihtilaflarını karara bağlamak."

MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Fizik İhtisas Dairesi ve Trafik İhtisas Dairesinin" ibaresi "Fizik, Trafik ve Adli Bilişim İhtisas Dairelerinin" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "Fizik ve Trafik" ibaresi "Fizik, Trafik ve Adli Bilişim" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Fizik ve Trafik" ibaresi "Fizik, Trafik ve Adli Bilişim" şeklinde, ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "ilaç kimyasına," ibaresinden sonra gelmek üzere "eczacılık ve reçeteye," ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"a) Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen hayata karşı suçlar, düşük ve ölü doğum dahil her türlü ölümle ilişkili işler ile diğer ihtisas kurullarının görevine girmeyen işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

b) Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu; vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçlarına ilişkin fiiller, asliye ticaret mahkemelerinden gelen engellilik, malüliyet, meslekte kazanma gücü kaybı ve beden çalışma gücü kaybına ilişkin işlemler ile sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen malüliyet ve engellilik raporlarının ilme ve fenne uygun olup olmadığı hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

c) Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu: asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri hariç diğer mahkemelerden gelen engellilik, malüliyet, meslekte kazanma gücü kaybı ve beden çalışma gücü kaybına ilişkin işler ile meslek hastalıkları, sigorta-malüliyet ve askerliğe elverişlilikle ilgili işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

ç) Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu; 5237 sayılı Kanunun 31 inci ve 33 üncü maddeleri hariç olmak üzere ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler ile akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili bağımlılık derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler, uyuşturucu madde suçları ile ilgili olarak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir."

"f) Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu; ölümle sonuçlanmayan tıbbi uygulama hatalarına ilişkin işler ile sağlık ve istirahat raporlarının ilme ve fenne uygun olup olmadığı hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir."

"ğ) Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu; asliye hukuk mahkemelerinden gelen engellilik, malüliyet, meslekte kazanma gücü kaybı ve beden çalışma gücü kaybına ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

h) Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu; fiil ehliyetinin tespiti, vesayeti gerektiren haller, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, tasarruf ehliyetine ilişkin işler, akıl hastalığı nedeniyle evliliğin iptali veya boşanmaya ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

ı) Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu; hapis cezalarının infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, engellilik ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir."

MADDE 15- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başkanmın" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Başkanın belirleyeceği başkan yardımcısının" ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "Başkanın yokluğunda

Başkan Yardımcısı, onun da" ibaresi "Başkan veya Başkanın belirlediği başkan yardımcısının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Birinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni kurulan adli tıp ihtisas kurulları ve Kurum Başkanlığı hizmet birimleri, 31/12/2024 tarihine kadar teşkilatlanır ve en geç bu tarihte faaliyete geçirilir. Yeni kurulan adli tıp ihtisas kurulları ve Kurum Başkanlığı hizmet birimleri faaliyete geçirilinceye kadar bunlara verilen görev ve yetkiler, bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili kurul ve birimler tarafından yerine getirilir. Yeni kurulan adli tıp ihtisas kurulları faaliyete geçirilinceye kadar, bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 7 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikler uygulanmaz.

(2) Adli tıp şube müdürlüklerinin bağlanacağı adli tıp grup başkanlıkları, 31/12/2024 tarihine kadar belirlenir. Bu belirleme yapılıncaya kadar adli tıp şube müdürlükleri Kurum merkezine bağlı olarak görev yapar.

(3) Tekirdağ, Edime ve Kırklareli'nde bulunan adli tıp şube müdürlükleri, bu illerden birinde adli tıp grup başkanlığı faaliyete geçirilinceye kadar Kurum merkezine bağlı olarak görev yapar.

(4) Adli Tıp.Kurumu başkan yardımcıları ile ihtisas kurulu başkan ve üyelerinden; bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dört yıl veya daha fazla süreyle görev yapmış olanların görevleri sona erer, dört yıldan daha az süreyle görev yapmış olanlar kalan süreyi tamamlar. Bu fıkra kapsamında görev süresi sona erenler, yerlerine yeni atama veya görevlendirme yapılıncaya kadar görevine devam eder."

MADDE 17- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 404 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Hizmet Sunumu" ibaresi "Bilgi Teknolojileri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 413 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Hizmet Sunumu" ibaresi "Bilgi Teknolojileri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Hizmet Sunumu" ibareleri "Bilgi Teknolojileri" şeklinde; birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "hizmet sunumunun" ibaresi "her türlü bilişim hizmetinin" şeklinde ve (b) bendinde yer alan "Hizmet sunumuna" ibaresi "Bilgi teknolojileri ile sunulan hizmetlere" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"g) Medya ve iletişim alanlarında, ulusal ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde, yeni yayın teknolojileri, program, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi her türlü içerik ve yazılımı üretmek, geliştirmek, temin etmek; teknik destek sağlamak; bu kapsamda diğer kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kurum ve kuruluşlar, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde medya ve iletişim alanlarının gelişimine katkı sağlamak üzere eğitim merkezi kurmak; bu kapsamda diğer kamu kurum ve kuruluşlun, uluslararası kurum ve kuruluşlar, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelere eğitim hizmetleri düzenlemek; verilen eğitimler kapsamında ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve sertifika süreçlerine ilişkin faaliyetleri yürütmek ve verilecek eğitim hizmetleri ile faaliyetlere yönelik düzenlemeler yapmak."

MADDE 21- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Adli Tıp Kurumu bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Adli Tıp Kurumu bölümüne eklenmiştir.

MADDE 22- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

9 Ekim 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI