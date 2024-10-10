'Çember-23' operasyonlarında aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Uzmanlar cinayetlerle ilgili teşhisi koydu!
Uzmanlar cinayetlerle ilgili teşhisi koydu!
Reeskont arttı, model değişti
Reeskont arttı, model değişti
Yerlinin yurtdışı alışveriş tutarı turiste eşitlendi
Yerlinin yurtdışı alışveriş tutarı turiste eşitlendi
S&P: Çatışmaların genişlemesi kredi derecelendirmeleri için risk
S&P: Çatışmaların genişlemesi kredi derecelendirmeleri için risk
Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!
Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!
Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı
Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı
Erken indirimle ödediğimiz bedeller heba olmasın
Erken indirimle ödediğimiz bedeller heba olmasın
Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı
Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı
Erdoğan duyurdu: Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak
Erdoğan duyurdu: Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak
Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke
Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke
ÖMK'nın 6 maddesi daha kabul edildi
ÖMK'nın 6 maddesi daha kabul edildi
Bakan Bayraktar: Avrupa'nın 4'üncü büyük doğal gaz piyasasıyız
Bakan Bayraktar: Avrupa'nın 4'üncü büyük doğal gaz piyasasıyız
Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Motorine 77 kuruş zam geldi
Motorine 77 kuruş zam geldi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Çember-23' operasyonlarında aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalama kararı verilen kişilere yönelik yurt genelinde 1 haftada düzenlenen "Çember-23" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 139 kişinin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 08:42, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 08:42
Yazdır
'Çember-23' operasyonlarında aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daralıyor. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen kişilere yönelik 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 700'ü hırsızlıktan, 140'ı dolandırıcılıktan, 360'ı yağmadan, 50'si cinayetten, 106'sı cinsel, 721'i narkotik, 49'u terör suçlarından, 448'i kaçakçılık ve organizeden, 1565'i diğer suçlardan olmak üzere toplam 4 bin 139 kişinin yakalandığını belirtti.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, yakalanan kişilere yönelik şu örneği verdi:

"Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42'de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı kişi, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43'te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber