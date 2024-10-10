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Benzine 76 kuruş zam geldi

Benzin fiyatlarına 76 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla geçerli olacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 19:26, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 19:26
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Benzine 76 kuruş zam geldi
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzin fiyatlarına 76 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla geçerli olacak.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorin grubuna dün 77 kuruş zam geldi.

Motorinde yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 42,93 liradan,

Motorin litre fiyatı 43,51 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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