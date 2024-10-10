Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu
Ankara'da ruhsatsız 6 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 09:45, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:46
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında Keçiören ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adresde yapılan aramalarda; 6 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi..
Silah Ticareti ve Kaçakçılığı kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.