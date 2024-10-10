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Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu

Ankara'da ruhsatsız 6 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 09:45, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:46
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Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında Keçiören ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresde yapılan aramalarda; 6 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi..

Silah Ticareti ve Kaçakçılığı kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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