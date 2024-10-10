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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybederek 8.964,10 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 18:21, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 18:24
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 168,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 67 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,16 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 3,16 ile ticaret oldu.

ABD'de enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ve işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğine dair beklentilerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim ile biten haftada 258 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Böylece, işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışta Helene Kasırgası ile işçi grevlerinin de kısmen etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde, sabit tutma ihtimali yüzde 13 seviyesinden bulunuyor.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ile piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da TÜFE, İngiltere sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.750 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 3 milyar 956 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 17 milyar 771 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini değerlendirdi.

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