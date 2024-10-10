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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Ekim'de ürünlerinde taklit ve tağşişe giden firmaları halkla paylaşma kararı almıştı. Bakanlık sitesinde her gün taklit ve tağşiş listesini paylaşırken, süreçle ilgili yeni açıklamalar geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 10:25, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:35
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamasıyla yeni bir tartışma başladı. Ünlü bir köftecinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiği öne sürülürken, dün de konuyla ilgili bir belge paylaşıldı. Ancak söz konusu köftecinin ifşa listesinde yer almaması dikkat çekti.

BAKANLIK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medyada tartışmalar iyice alevlenirken, gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'na çevrilmişti. Bakanlık konu hakkında sessizliğini bozdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir. Bu kapsamda, Bakanlığı hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir.

"TEKNİK SÜREÇ TAMAMLANDIKTAN SONRA YAYIMLANMAKTADIR"

Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8.000'den fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

"YARGI KARARLARI BAĞLAYICIDIR"

Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır.

Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir."

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