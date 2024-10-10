Brent petrolün varil fiyatı 76,83 dolar

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması: Numune almadılar
Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması: Numune almadılar
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Discord'daki kontrolsüzlük yasa dışı faaliyetleri yol açıyor
Discord'daki kontrolsüzlük yasa dışı faaliyetleri yol açıyor
Cevdet Yılmaz: İstihdamın daha da artmasını hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamın daha da artmasını hedefliyoruz
MEB'den lise öğrencileri için yeni platform: MEBİ
MEB'den lise öğrencileri için yeni platform: MEBİ
Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması
Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyona yakın gıda denetimi yapıldı
Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyona yakın gıda denetimi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Uzmanlar cinayetlerle ilgili teşhisi koydu!
Uzmanlar cinayetlerle ilgili teşhisi koydu!
Reeskont arttı, model değişti
Reeskont arttı, model değişti
Yerlinin yurtdışı alışveriş tutarı turiste eşitlendi
Yerlinin yurtdışı alışveriş tutarı turiste eşitlendi
S&P: Çatışmaların genişlemesi kredi derecelendirmeleri için risk
S&P: Çatışmaların genişlemesi kredi derecelendirmeleri için risk
Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!
Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!
Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı
Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı
Erken indirimle ödediğimiz bedeller heba olmasın
Erken indirimle ödediğimiz bedeller heba olmasın
Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı
Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı
Erdoğan duyurdu: Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak
Erdoğan duyurdu: Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak
Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke
Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke
ÖMK'nın 6 maddesi daha kabul edildi
ÖMK'nın 6 maddesi daha kabul edildi
Bakan Bayraktar: Avrupa'nın 4'üncü büyük doğal gaz piyasasıyız
Bakan Bayraktar: Avrupa'nın 4'üncü büyük doğal gaz piyasasıyız
Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Motorine 77 kuruş zam geldi
Motorine 77 kuruş zam geldi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
Ana sayfaHaberler

Brent petrolün varil fiyatı 76,83 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,83 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 10:40, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:40
Yazdır

Dün 78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artarak 76,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,54 dolardan alıcı buldu.

Fiyat artışında, Orta Doğu'da İsrail, Hamas ve Hizbullah arasında devam eden çatışmanın geniş alana yayılabileceği endişesi ve dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandırmak adına yeni teşvikler açıklanacağı beklentisi etkili oluyor.

Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş tehlikesiyle petrol arzında aksama yaşanabileceği endişesi fiyat artışını destekliyor.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği 2 hava saldırısında, aralarında 5 sağlık görevlisinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışma 8 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Birçok ülke ise saldırılar sebebiyle Lübnan'a özel seferler düzenleyerek vatandaşlarını tahliye ediyor.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail'in, Suriye'nin Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlediği iddia edildi. Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 sivil araç ile bir evi hedef aldığı saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, piyasalar, dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandıracak yeni teşviklerin petrol talebini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade ediyor. Hükümetin ülke ekonomisini desteklemek adına hafta sonu daha fazla mali teşvik planı açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,13 ile 80,94 dolar aralığının direnç, 75,32 ile 72,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber