Dolar günü düşüşle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,2390 34,2400 34,2070 34,2080 Avro 37,5340 37,5350 37,5560 37,5570 Sterlin 44,7580 44,7700 44,6430 44,6530 İsviçre frangı 39,8590 39,8680 39,9000 39,9120 ANKARA ABD doları 34,2090 34,2890 34,1770 34,2570 Avro 37,4940 37,5740 37,5160 37,5960 Sterlin 44,6980 44,9080 44,5830 44,7930