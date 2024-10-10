Dolar günü düşüşle tamamladı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 17:21, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,2390
|34,2400
|34,2070
|34,2080
|Avro
|37,5340
|37,5350
|37,5560
|37,5570
|Sterlin
|44,7580
|44,7700
|44,6430
|44,6530
|İsviçre frangı
|39,8590
|39,8680
|39,9000
|39,9120
|ANKARA
|ABD doları
|34,2090
|34,2890
|34,1770
|34,2570
|Avro
|37,4940
|37,5740
|37,5160
|37,5960
|Sterlin
|44,6980
|44,9080
|44,5830
|44,7930