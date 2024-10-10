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Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Işıkhan, "İşsizlik oranı son 16 aydır tekli hanelerde seyrediyor. Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 11:40, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:39
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Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması

TÜİK'in iş gücü istatistiklerinin açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından rakamları değerlendirdi.

Bakan Işıkhan işsizlik oranının son 16 aydır tekli hanelerde seyrettiğine dikkat çekerek, " Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor" dedi.

"İstihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor.

İşsizlik oranı son 16 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İşsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azaldı.

İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 49.7 oldu.

İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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