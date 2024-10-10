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Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı aileye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öldürülen Pelin Karaca'nın ailesiyle telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 12:58, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı aileye taziye telefonu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Alaşehir ilçesine gelerek Ali U. tarafından öldürülen 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aileye başsağlığı dileyen Keşir ve beraberindekiler, anne Nihal ve baba Nuh ile aile üyelerine sabır diledi.

Anne Nihal Dönmez'in "Kızımın en büyük hayali, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti" demesi üzerine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

"Hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz"

Görüşmede aileye taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bütün ailenin başı sağ olsun, Pelin kızımız ile ilgili aldığımız haber bizleri yürekten dağladı. Allah kendilerine sabırlar versin. Rabbim yar, yardımcıları olsun inşallah. Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gideceğiz." dedi.

Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan anne Nihal Dönmez'in "Pelin'imin en büyük hayali sizinle görüşmekti." sözlerine üzerine Erdoğan, "İnşallah Rabbim cennetinde bizleri buluştursun. Cumhurbaşkanı olarak milletçe başsağlığı diliyorum. Rabbim sabırlarını artırsın." diye konuştu.

"Cezaların ağırlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar başladı"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Keşir, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Uzun süredir kayıptı. Kayıp olduğu süreçte de vekillerimizin olaydan haberdar olduğu ve arama sürecinde de bizzat takip ettiklerini biliyorum. Keşke kendisine canlı bir şekilde ulaşsaydık. Ama ne yazık ki kötü haberi aldık. Şu an adli tıpta işlemler devam ediyor. Biz de ailenin yanında olalım diye buradayız."

Kadına karşı işlenen suçların cezalarını artırdıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha da caydırıcı olmasıyla ilgili çalışma yapılacağını ifade ettiğini hatırlatan Keşir, "Bir tek kadının, kızın canının yanmaması, bir tek annenin gözyaşı dökmemesi ilgili ne gerekiyorsa, özellikle kısa süreli cezaların ağırlaştırılmış olmasıyla ilgili zaten MYK toplantısında da talimatları olmuştu ve çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

Ziyarete AK Parti Kadın Kolları MYK üyesi Fatma Ataseven, İzmir, Aydın, Manisa Kadın Kolları başkanları, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ile İlçe Başkanı Fedai Kozan da katıldı.

Olay

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi, polise başvurmuştu. Karaca'nın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, aynı mahallede oturan 37 yaşındaki Ali U'yu gözaltına almıştı.

Zanlı, ifadesinde tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu, cesedini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtmişti. Tutuklanan şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada kadının cenazesi bulunmuştu.

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