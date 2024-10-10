G20 toplantısında Türkiye'yi Bakan Göktaş temsil edecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların güçlendirilmesi konusunu merkeze alan ilk üst düzey etkinlik olan G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

G20 Dönem Başkanlığını yürüten Brezilya'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye'yi Bakan Göktaş temsil edecek.

G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin yer alacağı toplantıda katılımcılara hitap edecek Göktaş, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.