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Yeni kiracılar zam oranı mağduru

Kira artış oranı yeni kiracıları zorluyor. Bir yıl önce fiyatların yüksek olduğu dönemde ev tutanlar, şimdi de yüksek artış oranıyla karşı karşıya... Bazı kiracıların ödediği rakam rayiç bedellerin de üzerine çıkıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 14:35, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:32
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Yeni kiracılar zam oranı mağduru

Kira artış oranı, yeni kiracıları zorluyor.

Kiralarda 2 yıldır uygulanan yüzde 25 zam sınırı temmuz ayında kaldırıldı.

Yıllık artış oranı eskiden olduğu gibi yine 12 aylık enflasyona bağlandı. Bu rakam eylül ayında yüzde 63,47 oldu.

Gayrimenkul uzmanlarına göre, yeni kiracılar bu durumdan olumsuz etkilendi.

Uzmanlar, mal sahiplerini yüzde 64'lük artışı yapmadan önce kiracının o kirayı ödeyebilip ödemeyeceğini sorgulaması gerektiği konusunda uyardı.

Bir yıl önceki rayiç fiyatlardan ev tutanlar, bugün yüksek kira zammıyla karşı karşıya...

30 bin liraya kiralanan ev 12 aylık TÜFE artışıyla 50 bin liraya yükseldi. Çoğu evin kirası bölgesindeki rayiç bedelin üzerine çıktı.

Uzmanlara göre zamların piyasa bakılarak yapılmalı. Kiracının çıktığında aynı fiyattan yeni kiracının bulunabileceğine dikkat edilmeli.

Merkez Bankası da aylık fiyat gelişmeleri raporunda kira enflasyonuna dikkat çekmişti.

Raporda, "Sözleşme yenileme oranının yüksek olması nedeniyle güçlü seyir korunuyor." ifadelerine yer verilmişti.

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